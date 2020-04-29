29 Nisan 2020, Çarşamba

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Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Corona virüsü nediyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe'de flaş gelişme yaşandı. Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği halen belirsizliğini korurken sarı lacivertli ekip, Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. Bjelica, sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulurken, teklifi kabul edebileceğini iletti.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 02:00
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Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Süper Lig'e yepyeni bir kadroyla şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

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Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

İkinci yarıda alınan üst üste kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı almıştı.

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Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Yönetimin talebi üzerine Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasına da çıkıp takıma veda eden Yanal'ın üzerine yardımcısı Zeki Murat Göle takımın başına geçti.

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Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

TARAFTAR TEPKİLİ!

Bu süreçten itibaren hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de belirsizlik sürüyor. Yaklaşık 2 aydır teknik direktör araştıran Sarı Kanaryalar'da taraftarlar da bu duruma tepkili.

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Teklif yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

BULUT'A BAZI YÖNETİCİLER KARŞI

İlk olarak Kovac, Bruno Labbadia ve Roger Schmidt ile görüşen fakat sonuç alamayan Kanarya'da Erol Bulut gündeme geldi. Ancak bazı yöneticiler genç hocaya karşı çıktı.

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