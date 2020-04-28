29 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de büyük operasyon! 9 isim yolcu...

Liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon çalışmalarına başladı. İki sezondur kadroda büyük değişlik yapan ancak istenilen başarıyı yakalayamayan sarı lacivertlik ekipte büyük operasyon yeniden gündemde. Yeni sezonda kadrosuna takviye yapacak olan Kanarya gönderilecek isimleri de şimdiden belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 18:19
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Fenerbahçe'de büyük operasyon! 9 isim yolcu...

Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de büyük operasyon! 9 isim yolcu...

Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.

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Fenerbahçe'de büyük operasyon! 9 isim yolcu...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tam 9 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de büyük operasyon! 9 isim yolcu...

İşte Fenerbahçe'nin 21 futbolcusu ile ilgili tüm detaylar ve ayrılması muhtemel isimler...

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Fenerbahçe'de büyük operasyon! 9 isim yolcu...

TOLGAY ARSLAN
2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek. Yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

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