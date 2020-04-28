Fenerbahçe'de büyük operasyon! 9 isim yolcu...

Liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon çalışmalarına başladı. İki sezondur kadroda büyük değişlik yapan ancak istenilen başarıyı yakalayamayan sarı lacivertlik ekipte büyük operasyon yeniden gündemde. Yeni sezonda kadrosuna takviye yapacak olan Kanarya gönderilecek isimleri de şimdiden belirledi. İşte detaylar...