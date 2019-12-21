Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam

Beşiktaş ile 16. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Dev mücadele yaklaştıkça takımların da 11'leri netleşmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu teknik direktör Ersun Yanal'la görüşüp görev almak istedi. İşte tüm detaylar...