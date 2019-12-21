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Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam

Beşiktaş ile 16. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Dev mücadele yaklaştıkça takımların da 11'leri netleşmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu teknik direktör Ersun Yanal'la görüşüp görev almak istedi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:03
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Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam

Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda özellikle deplasmanda alınan sonuçlar Fenerbahçe taraftarını üzmüştü. Takımın tam olarak istenen seviyeye gelememesi teknik ekibi düşündürüyor.

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Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisini ise çıkış yakalamak için oldukça kritik bir dönemeç olarak görüyor.

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Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam

Taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği teknik direktör Ersun Yanal için de derbi önemli bir sınav olarak duruyor.

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Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam

Deneyimli antrenör, siyah-beyazlılar karşısında kazanabilmek için en etkili 11'ini sahaya sürmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam

Yanal, derbi hazırlıklarını Kruse'siz bir 11'le sürdürürken ikili arasında bir toplantı gerçekleştiği öğrenildi. Kruse bu toplantıda öz eleştiri yapıp Yanal'dan forma istedi.

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