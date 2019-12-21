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Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!
Süper Lig'in 16. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı dev mücadele öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! İşte Emenike'nin o paylaşımı ve verilen tepkiler...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:57
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