21 Aralık 2019, Cumartesi

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Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı dev mücadele öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! İşte Emenike'nin o paylaşımı ve verilen tepkiler...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:57
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Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!
Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak.
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Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!
Tüm gözlerin çevrileceği maçta her iki takım da 3 puan için mücadele edecek.
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Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!
Kadıköy'deki derbi maçlarında rakiplerine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek için sahada yer alacak.
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Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!
Konuk ekip Beşiktaş ise Kadıköy'deki 14 senelik galibiyet hasretine son vermek istiyor.
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Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!
Futbol camiasının heyecanla beklediği derbi karşılaşması öncesi bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike flaş bir paylaşımda bulundu.
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