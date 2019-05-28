Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena'nın Olympiakos'a imza atmasının ardından ikinci ayrılık da yolda... Yanal'ın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.