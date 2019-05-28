28 Mayıs 2019, Salı

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena'nın Olympiakos'a imza atmasının ardından ikinci ayrılık da yolda... Yanal'ın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:58
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle 6. sıraya tırmanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...

Taraftarlarına bu sezonu unutturmak isteyen yönetim, transferde kimsenin tartışmayacağı kalitede isimlere yöneldi.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...

Takımdan ayrılacak isimlerin de netleşmesiyle teknik direktör Ersun Yanal, transfer listesini hazırladı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...

Kiralık ve sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de, neredeyse tüm mevkilere transfer yapılacak.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...

Sarı-Lacivertliler'de ligin son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasının ardından şok bir gelişme yaşandı.

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