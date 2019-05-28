28 Mayıs 2019, Salı
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Ersun Yanal'ın vazgeçilmeziydi...
Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena'nın Olympiakos'a imza atmasının ardından ikinci ayrılık da yolda... Yanal'ın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:58
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