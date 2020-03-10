10 Mart 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! "Bu saatten sonra mümkünse..."

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı devam eden ve birçok maç kaçıran Garry Rodrigues, resmi sosyal medya hesabından "Döndüm!" yazısıyla antrenmandaki fotoğrafını paylaştı. Bu gönderinin altına sarı-lacivertli taraftarlar tepki yağdırırken, Galatasaraylı taraftarlardan da ilginç çıkışlar geldi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:33
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Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! Bu saatten sonra mümkünse...

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, takıma dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Konyaspor maçı öncesi eksik ve cezalı oyuncularının fazla olması sebebiyle de yıldız ismin bu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! Bu saatten sonra mümkünse...

Rodrigues, ligde oynanan MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırmıştı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından "Döndüm" yazarak bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları...

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Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! Bu saatten sonra mümkünse...
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Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! Bu saatten sonra mümkünse...
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Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! Bu saatten sonra mümkünse...
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