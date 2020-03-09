09 Mart 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan devinin ilgisi devam ediyor. Muriç'i uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi. İtalyan takımın Muriç'i birkaç sezondur izlediği ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 09.03.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 22:42
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