Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...

Haberde ayrıca, Lazio ile birlikte Premier Lig devi Tottenham'ın da Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Arnavut vatandaşı olan Tare'nin, Kosovalı golcüyle aynı dili konuşmasının avantaj olabileceği ve bu nedenle Lazio'nun transferde bir adım önde olduğu vurgulandı.