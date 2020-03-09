09 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan devinin ilgisi devam ediyor. Muriç'i uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi. İtalyan takımın Muriç'i birkaç sezondur izlediği ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 09.03.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 22:42
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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'le ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'nun, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin birkaç sezondur Vedat Muriç'i takip ettiği ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...

Haberde ayrıca, Lazio ile birlikte Premier Lig devi Tottenham'ın da Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Arnavut vatandaşı olan Tare'nin, Kosovalı golcüyle aynı dili konuşmasının avantaj olabileceği ve bu nedenle Lazio'nun transferde bir adım önde olduğu vurgulandı.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...

Lazio'nun Muriç ransferinden olumsuz sonuç alması halinde rotasını Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Giroud'ya çevireceği iddia edildi.

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