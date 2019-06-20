20 Haziran 2019, Perşembe

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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! "Biz aptal mıyız?"

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Gelecek sezon 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer taarruzu başlarken, taraftardan Ali Koç'a şok bir transfer tepkisi geldi...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 16:17
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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini bırakan Fenerbahçe'de ana gündem maddesi transfer...

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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler kadroda radikal değişiklikler yapacak.

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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren Sarı Kanarya'da Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı, Neustadter ve İsmail ile yollar ayrıldı.

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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

Sezon başında kiralanan ve istenilen performansı veremeyen Slimani, Benzia ve Ayew ise kulüplerine geri döndüler.

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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! Biz aptal mıyız?

Sezonun sona ermesiyle birlikte 7 futbolcusuyla birden ayrılık kararı alan sarı-lacivertliler, gözünü transfere çevirdi.

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