20 Haziran 2019, Perşembe
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Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! "Biz aptal mıyız?"
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Gelecek sezon 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer taarruzu başlarken, taraftardan Ali Koç'a şok bir transfer tepkisi geldi...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 16:17
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