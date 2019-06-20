20 Haziran 2019, Perşembe
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe'de kötü geçen sezonda genç yıldız adayı Eljif Elmas takımda en büyük kazanım olmuştu. Gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan Makedon futbolcu, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 19 yaşındaki futbolcudan transfer açıklaması... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 19:05
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