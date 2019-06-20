20 Haziran 2019, Perşembe

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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe'de kötü geçen sezonda genç yıldız adayı Eljif Elmas takımda en büyük kazanım olmuştu. Gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan Makedon futbolcu, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 19 yaşındaki futbolcudan transfer açıklaması... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 19:05
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi yaşandı.
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Sarı-lacivertlilerin Makedon Rabotnicki takımından transfer ettiği genç futbolcu transferin gözdesi konumunda.
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Kanarya'da kötü geçen sezonda performansıyla sivrilen Eljif Elmas, taraftarların sevgilisi konumuna geldi.
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan takıma yapılacak takviyelere yoğunlaşırken eldeki oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı.
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Şener Özbayraklı, Valbuena, Soldado ve Neustadter gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de taraftarlar Eljif Elmas'ın takımdaki geleceğini merak ediyor.
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