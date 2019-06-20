20 Haziran 2019, Perşembe

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de önceliklerden birisi stoper mevkisine verildi. Sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Wolfsburg'ta forma giyen Murat Sağlam'a 3+1 yıllık imza attıran sarı-lacivertliler, stoper transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 14:42
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme
Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan sarı-laciverliler, Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak transfere kaynak yaratacak.
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme
Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar yeni yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme
Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme
Takıma yeni katılacak isimlerde geçtiğimiz sezonki hataları yapacak durumlarının olmadığını bilen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü.
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