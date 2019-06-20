Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! 2+1 yıllık sözleşme

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de önceliklerden birisi stoper mevkisine verildi. Sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Wolfsburg'ta forma giyen Murat Sağlam'a 3+1 yıllık imza attıran sarı-lacivertliler, stoper transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





