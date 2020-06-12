Taraftar isyan etti! "Biz bu çocuğu hak etmiyoruz"

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Beyaz, "Ben Fenerbahçe'de büyüdüm. Bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün kulüpler genç oyuncularla yapılanmak istiyor. Ben ve diğer genç oyuncu arkadaşlarım forma şansı bulacağız. Bu camia için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.