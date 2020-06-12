12 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Taraftar isyan etti! "Biz bu çocuğu hak etmiyoruz"

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz mücadele öncesi açıklamalarıyla taraftarı gönlünde taht kurarken, sosyal medyadan 16 yaşındaki oyuncu için flaş tepkiler geldi.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 22:33
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Taraftar isyan etti! Biz bu çocuğu hak etmiyoruz

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

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Taraftar isyan etti! Biz bu çocuğu hak etmiyoruz

Sarı-lacivertli ekibin altyapıdan A Takım'a transferi Ömer Faruk Beyaz, ilk kez bir resmi karşılaşmada kadroda yer aldı.

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Taraftar isyan etti! Biz bu çocuğu hak etmiyoruz

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Beyaz, "Ben Fenerbahçe'de büyüdüm. Bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün kulüpler genç oyuncularla yapılanmak istiyor. Ben ve diğer genç oyuncu arkadaşlarım forma şansı bulacağız. Bu camia için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Taraftar isyan etti! Biz bu çocuğu hak etmiyoruz

Açıklamaların ardından sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan 16 yaşındaki futbolcu için flaş tepkiler geldi.

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Taraftar isyan etti! Biz bu çocuğu hak etmiyoruz
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