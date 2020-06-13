Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! "Büyük ihtimalle..."

Fenerbahçe'nin maçı kazanacak karakteri ortaya koyduğunu ifade eden Belözoğlu, "Ligde uzun bir süredir bir şansızlığımız var, lige iyi başladık ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluk için mücadele etmeye başladık ancak bazı şansızlıklar yaşadık. Elimizden geldiğince tüm takım arkadaşlarımız bir irade ortaya koydu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.