13 Haziran 2020, Cumartesi

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Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! "Büyük ihtimalle..."

Corona virüsü salgının ardından yeniden start alan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini son dakikalarda bulduğu 2 golle mağlup ederek 7 maç aradan sonra galip gelirken, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada futbola veda tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 00:09 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 00:11
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Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! Büyük ihtimalle...

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

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Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! Büyük ihtimalle...

Fenerbahçe'nin maçı kazanacak karakteri ortaya koyduğunu ifade eden Belözoğlu, "Ligde uzun bir süredir bir şansızlığımız var, lige iyi başladık ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluk için mücadele etmeye başladık ancak bazı şansızlıklar yaşadık. Elimizden geldiğince tüm takım arkadaşlarımız bir irade ortaya koydu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

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Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! Büyük ihtimalle...

Bu şekilde futbol oynamanın oldukça zor olduğunun da altını çizen Belözoğlu, "Bütün takımlar için çok zorlu geçecek, bu yeni bir sezon başlangıcı olarak düşünülüyor ancak öyle değil, başka bir psikoloji altında bu maçlara çıkıyoruz"

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Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! Büyük ihtimalle...

Fenerbahçe'deki yeni yapılanma hakkında da konuşan Belözoğlu, "Şu anda sayın başkanımız önderliğinde yeni bir yapılanma hazırlanıyor. Hem 8 hafta en iyi şekilde bitirilecek hem de gelecek sezonun planları yapılıyor.

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Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması! Büyük ihtimalle...

Bana hangi görev verilirse verilsin ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe taraftarının sabah uyandığında mutlu bir şekilde uyanması en az benim ailemin mutluluğu kadar önemli" dedi.

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