21 Haziran 2020, Pazar

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Taraftar isyan etti! "Ali Koç istifa"

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Mücadeleyi 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin rakibine karşı uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi son buldu. Fenerbahçe taraftarı kaybedilen maç ve ortaya konan vasat futbola büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise başkan Ali Koç vardı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 21:55
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Taraftar isyan etti! Ali Koç istifa

Fenerbahçe gün gün erimeye devam ediyor... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla maçtan boynu bükük ayrıldı.


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Taraftar isyan etti! Ali Koç istifa

Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle Avrupa yolunda yara aldı.

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Taraftar isyan etti! Ali Koç istifa

28 maç sonunda 43 puanda kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. sırada kaldı. Kasımpaşa ise bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti.

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Taraftar isyan etti! Ali Koç istifa

Maçtan mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde oynanan kötü futbol da taraftarın tepkisini çekti.

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Taraftar isyan etti! Ali Koç istifa

Eleştiri oklarının hedefinde ise başkan Ali Koç vardı. Fenerbahçe taraftarı maçın ardından sosyal medyada istifa çağrısında bulundu.

İşte o yorumlar...

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