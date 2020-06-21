21 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Perulu golcü müjdeyi verdi! Fenerbahçe...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de santrfor mevkisi için düğmeye basılmıştı. Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin transferde 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Perulu santrfordan Fenerbahçe açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 21.06.2020 20:15
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Perulu golcü müjdeyi verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer gözdesinden müjdeli haber geldi.

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Perulu golcü müjdeyi verdi! Fenerbahçe...

Sezona iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler beklenen performansı sergileyemedi ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Perulu golcü müjdeyi verdi! Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ederek hedefsiz kaldı.

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Perulu golcü müjdeyi verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe yönetimi gerçekleşen bu olumsuz tablo sonrası tüm dikkatini gelecek sezona toplama kararı aldı.

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Perulu golcü müjdeyi verdi! Fenerbahçe...

Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar santrfor mevkisine öncelik verdi.

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