24 Temmuz 2020, Cuma
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Tahir Karapınar'dan flaş Luiz Gustavo kararı! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, 34. ve son haftada Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç'in yanında cezalı futbolcular Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci, Jailson ve Deniz Türüç de forma giyemeyecek. Öte yandan teknik sorumlu Tahir Karapınar, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ile ilgili de kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i...
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