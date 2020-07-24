24 Temmuz 2020, Cuma

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Tahir Karapınar'dan flaş Luiz Gustavo kararı! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, 34. ve son haftada Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç'in yanında cezalı futbolcular Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci, Jailson ve Deniz Türüç de forma giyemeyecek. Öte yandan teknik sorumlu Tahir Karapınar, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ile ilgili de kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:20
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Tahir Karapınar'dan flaş Luiz Gustavo kararı! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla 2019-2020 sezonunu tamamlayacak.

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Tahir Karapınar'dan flaş Luiz Gustavo kararı! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. Galibiyet, yenilgi veya beraberlik durumunda sıralaması değişmeyecek olan sarı-lacivertli ekip sezonu 7. sırada tamamlayacak.

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Tahir Karapınar'dan flaş Luiz Gustavo kararı! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i

38. RANDEVU
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 37 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7'sini Rizespor kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

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Tahir Karapınar'dan flaş Luiz Gustavo kararı! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i

EVİNDE KAYBETMİYOR
Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 16 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakibine mağlup olmadı. Rizespor ise Fenerbahçe ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanırken, tek galibiyetini geçen sezon iç sahada 3-0'lık skorla aldı.

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Tahir Karapınar'dan flaş Luiz Gustavo kararı! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i

GERİDEN GELEREK 20 PUAN
Fenerbahçe, bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında 20 puanla en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip Tahir Karapınar göreve geldikten sonra oynadığı yedi karşılaşmanın altısında skor dezavantajına yakalandı.

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