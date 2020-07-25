Fenerbahçe'den tarihi transfer harekatı! Tam 27 isim

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, eksik gördüğü 7 mevki için 27 kişilik bir liste oluşturdu. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 13:00 ABONE OL