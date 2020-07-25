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Fenerbahçe'den tarihi transfer harekatı! Tam 27 isim

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, eksik gördüğü 7 mevki için 27 kişilik bir liste oluşturdu. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 13:00
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Fenerbahçe'den tarihi transfer harekatı! Tam 27 isim

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer harekatı! Tam 27 isim

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer harekatı! Tam 27 isim

Öncelikle yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un 45 yaşındaki çalıştırıcısı Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Yönetimin önümüzdeki haftalarda Bulut'u resmen açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer harekatı! Tam 27 isim

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer harekatı! Tam 27 isim

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

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