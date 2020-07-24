24 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'ide son haftaya girilirken yeni sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sil baştan bir takım kurmaya hazırlanıyor. Dış transferde de birçok ismi renklerine bağlaması beklenen sarı-lacivertlilerde 8 oyuncunun ayrılığı kesinleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 14:52
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler birçok ismi listesine alırken, transferde de oldukça atak bir görüntü çiziliyor.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar, o isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler...

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek.

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