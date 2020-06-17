17 Haziran 2020, Çarşamba
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Tahir Karapınar'a flaş tepki! "Oynatılmamasını bana hiçbir akıl anlatamaz"
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını da 3-1 kaybetti ve kupaya yarı finalde veda etti. Maç sonunda ise taraftarlardan Tahir Karapınar'ın seçimine tepki vardı. İşte o tepkiler...
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