17 Haziran 2020, Çarşamba

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Tahir Karapınar'a flaş tepki! "Oynatılmamasını bana hiçbir akıl anlatamaz"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını da 3-1 kaybetti ve kupaya yarı finalde veda etti. Maç sonunda ise taraftarlardan Tahir Karapınar'ın seçimine tepki vardı. İşte o tepkiler...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 09:30
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Tahir Karapınar'a flaş tepki! Oynatılmamasını bana hiçbir akıl anlatamaz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti.

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Tahir Karapınar'a flaş tepki! Oynatılmamasını bana hiçbir akıl anlatamaz

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Tahir Karapınar, takımı Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi 11'iyle sahaya sürdü.

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Tahir Karapınar'a flaş tepki! Oynatılmamasını bana hiçbir akıl anlatamaz

Karapınar'ın ilk 11'de Jailson'a yer vermemesi ise taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

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Tahir Karapınar'a flaş tepki! Oynatılmamasını bana hiçbir akıl anlatamaz

İŞTE O TEPKİLER

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Tahir Karapınar'a flaş tepki! Oynatılmamasını bana hiçbir akıl anlatamaz
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