Geceye damga vuran o konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

2014'TE ALINAN SÜPER KUPA SON KUPA!

Taraftarlarını bir kez daha mutsuz eden Sarı- Lacivertliler son kupayı 2014 yılının Ağustos ayında kaldırmıştı. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla deviren Fenerbahçe o günden bu yana futbol branşında kupa sevinci yaşayamadı.