09 Haziran 2020, Salı

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Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertli ekibin altyapı koordinatörü olarak göreve getirdiği ve Süper Lig'de kalan 8 maçta teknik heyetle birlikte sahaya çıkacağını açıklağı Tahir Karapınar, Fenerbahçe'nin başında ilk antrenmanına çıktı

Giriş Tarihi: 09.06.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 22:32
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Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı

Göreve yeni getirilen Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00'da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı.

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Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı

Ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

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Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı
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Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı
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