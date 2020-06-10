Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Hasan Ali Kaldırım....

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım belirsizliği devam ediyor. Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve ezeli rakip Galatasaray bu transferde pusuda bekliyor. Peki Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a teklif ettiği yeni sözleşme nasıl? 30 yaşındaki futbolcunun talebi ne? İşte cevabı...

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 01:45 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 06:36 ABONE OL