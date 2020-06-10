10 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Hasan Ali Kaldırım....

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım belirsizliği devam ediyor. Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve ezeli rakip Galatasaray bu transferde pusuda bekliyor. Peki Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a teklif ettiği yeni sözleşme nasıl? 30 yaşındaki futbolcunun talebi ne? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 01:45 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 06:36
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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Hasan Ali Kaldırım....

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Hasan Ali Kaldırım....

Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Hasan Ali Kaldırım....

Hasan Ali Kaldırım'ın adı ezeli rakip Galatasaray'la anılmıştı. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeler yaptığı iddia edilen tecrübeli ismin menajerinden açıklama gelmişti.

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Hasan Ali Kaldırım....

İDDİALARI YALANLADI!
Menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Hasan Ali Kaldırım....

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia ediliyor.

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