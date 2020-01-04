Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...

Ara transfer dönemine girilirken Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları yapılmaya devam ediyor. Lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, gözler tamamen ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelere çevrildi. Bu kapsamda Kanarya'dan somut adımlar geliyor... Şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, hem Vedat Muriç'e alternatif olabilecek hem de kanatlarda rol üstlenebilecek bir futbolcuyu gündemine aldı. Golcü oyuncu menajerler tarafından sar-lacivertli ekibe önerildi. İşte Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız isim ve transferdeki Galatasaray ayrıntısı...