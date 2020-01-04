04 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...

Ara transfer dönemine girilirken Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları yapılmaya devam ediyor. Lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, gözler tamamen ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelere çevrildi. Bu kapsamda Kanarya'dan somut adımlar geliyor... Şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, hem Vedat Muriç'e alternatif olabilecek hem de kanatlarda rol üstlenebilecek bir futbolcuyu gündemine aldı. Golcü oyuncu menajerler tarafından sar-lacivertli ekibe önerildi. İşte Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız isim ve transferdeki Galatasaray ayrıntısı...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 08:32
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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı lacivertliler, şampiyon olmak için sağlam adımlar atıyor.

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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 31 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, transferde talimatları verdi.

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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Ersun Yanal, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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