04 Ocak 2020, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray istemişti...
Ara transfer dönemine girilirken Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları yapılmaya devam ediyor. Lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, gözler tamamen ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelere çevrildi. Bu kapsamda Kanarya'dan somut adımlar geliyor... Şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, hem Vedat Muriç'e alternatif olabilecek hem de kanatlarda rol üstlenebilecek bir futbolcuyu gündemine aldı. Golcü oyuncu menajerler tarafından sar-lacivertli ekibe önerildi. İşte Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız isim ve transferdeki Galatasaray ayrıntısı...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 08:32
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...