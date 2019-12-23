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Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek zirve yarışında 'ben de varım' dedi. Mücadelede yaptığı hata sonrası çift vuruşa sebep olan genç file bekçisi Altay Bayındır, o sırada neler olduğunu anlattı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:23
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