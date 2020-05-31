31 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor! İtalya'dan iki isim...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, listesine birçok ismi yazmıştı. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda kadrosunda görmek istediği isimleri transfer etmek için İtalya'da harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:50
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Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor! İtalya'dan iki isim...

Yeni sezon öncesi savunmanın her bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor...

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor! İtalya'dan iki isim...

Sarı-lacivertlilerin listesinde, İtalya Serie A ekiplerinden Roma formasını giyen iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor! İtalya'dan iki isim...

Takvim'de yer alan habere göre yönetim hem milli futbolcu Mert Çetin hem de Juan Jesus için girişimlere hız verdi.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor! İtalya'dan iki isim...

İsmi Galatasaray ile de anılan Mert için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, hem İtalyanlar hem de milli futbolcudan yanıt bekliyor. Mert'i Serie A'dan 4 kulübün de istediği ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor! İtalya'dan iki isim...

Yönetim, Roma ile 1 yıl sözleşmesi olan Jesus'u ise bonservisiyle almayı planlıyor.

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