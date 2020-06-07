Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hasan Ali Kaldırım'ın yerine dünya yıldızı

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyi düşünmeyen ve Caner Erkin ile Kwadwo Asamoah'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin bu bölgeyi dünya yıldızı bir isimle doldurmayı planladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...