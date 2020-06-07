07 Haziran 2020, Pazar

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hasan Ali Kaldırım'ın yerine dünya yıldızı

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyi düşünmeyen ve Caner Erkin ile Kwadwo Asamoah'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin bu bölgeyi dünya yıldızı bir isimle doldurmayı planladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 17:24
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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hasan Ali Kaldırım'ın yerine dünya yıldızı

Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe, transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hasan Ali Kaldırım'ın yerine dünya yıldızı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hasan Ali Kaldırım'ın yerine dünya yıldızı

Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hasan Ali Kaldırım'ın yerine dünya yıldızı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında...

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hasan Ali Kaldırım'ın yerine dünya yıldızı

Bu ayrılık sonrası senaryo için takviye çalışmaları tam gaz sürerken gündeme gelen isimlerden biri de daha önce de Fenerbahçe forması giyen, sonrasında Beşiktaş'a transferi gerçekleşen Caner Erkin olmuştu.

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