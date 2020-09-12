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Süper Lig devinden kanca! 2 oyuncu+para

Süper Lig'in açılış karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran genç isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar... |Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri



Giriş Tarihi: 12.09.2020 09:31
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Süper Lig devinden kanca! 2 oyuncu+para

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmişti.

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Süper Lig devinden kanca! 2 oyuncu+para

Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan sarı-lacivertli ekip, bir futbolcuyu daha renklerine bağlıyor. İşte detaylar...

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Süper Lig devinden kanca! 2 oyuncu+para

Fenerbahçe transfere doymuyor. Kadrosuna kattığı flaş isimlerle çok konuşulan sarı-lacivertli ekibin son icraatı belli oldu.

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Süper Lig devinden kanca! 2 oyuncu+para

Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya, bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Doğukan Sinik için Antalyaspor'la anlaşmaya vardı.

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Süper Lig devinden kanca! 2 oyuncu+para

Son detayların görüşülmesinden sonra transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

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