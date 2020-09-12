12 Eylül 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 geriye düşmesine karşın maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirdi ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 09:18
ABONE OL
  • 1
  • 30
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - BUNLAR ÇOK YAŞANACAK!

Hastalık olayından sonra sizin saha, bizim saha falan hikaye. Neden? Zaten seyirci yok. Yani itici güç. Maalesef küçük takımlarda çok rastlanan bir olay dün gece yine görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'den daha iyi oynuyorsun. Takım olarak, oyun anlayışı olarak Fenerbahçe'den iyisin. Ve bu sayede de öne geçiyorsun. Öne geçene kadar da bayağı etkilisin. Ama 1-0'dan sonra anlaşılmaz bir şekilde defansa çekiliyorsun. Futbolcular şunu düşünemiyorlar; tamam Fenerbahçe büyük takım ama sen Fenerbahçe'nin üstüne gittiğin pozisyonlarda ona çok tehlikeli oldun. Bu şunu gösteriyor; sarı-lacivertlilerin arka kanadı iyi değil yani defansı. Sen bu takımı üstüne çekersen, sen de pozisyon yakalarsın, nitekim yakaladı.

  • 3
  • 30
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ne derler "korkunun ecele faydası yok" 2-0 yapsan işi bitireceksin. Ama işte o zihniyet hiç değişmiyor; büyük takım, küçük takım. Kontrataklara düzgün çıksan çok daha fazla pozisyon yakalayacaksın.

  • 4
  • 30
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"TEDİRGİNLİĞİ YÜZÜNDEN OKUNUYOR"

Erol Bulut, şu anda bıçak sırtında. Ya olacak ya olmayacak. Görüntüye geldiği zaman da tedirginliği yüzünden okunuyor. Şu bir gerçek; Fenerbahçe geçen seneden biraz daha farklı. Nasıl? Bence sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır.

  • 5
  • 30
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ama şunun da altını çizmek lazım koca bir sezon seyircisiz oynanacak. Fenerbahçe, bu futbolunu kendi sahasında oynamaya kalkarsa çok zor anlar yaşar. Çünkü ligdeki çok takım Rize anlayışında oynamaz.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör