12 Eylül 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ahmet Çakar'dan maçın ardından çarpıcı yorum! "Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez"

Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmaya dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 09:48
ABONE OL
  • 1
  • 9
Ahmet Çakar'dan maçın ardından çarpıcı yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Türkçemizde mükemmel bir benzetme ya da deyim vardır. "Şeytan ayrıntıda gizlidir" diye. 40 senedir futbolun içerisindeyim bunun yarıdan fazlası hakemlik yapmakla geçti. Maçın son dakikasında olan penaltıyı asla bir insan vermedi. O penaltıyı bilinçaltında olan şeytan verdi! Türk hakemleri cin gibidir. Hatta daha ağır konuşuyorum: Rüzgar gülü gibidir. Gelen MHK, giden MHK, söylentiler vıdı vıdılar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ahmet Çakar'dan maçın ardından çarpıcı yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Bir Türk hakemine o son dakikada olan komik penaltıyı çaldırdı. Oyun genelinde bir hakem mükemmel olabilir ama dedik ya şeytan ayrıntıda gizlidir.

  • 3
  • 9
Ahmet Çakar'dan maçın ardından çarpıcı yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Gelelim maça... Fenerbahçe kazandı. Kazanamayabilirlerdi de ama şunu iddia ediyorum... Bu Fenerbahçe geçtiğimiz sezon olan Fenerbahçe'den güçlü değil.

  • 4
  • 9
Ahmet Çakar'dan maçın ardından çarpıcı yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Eğer Sosa iyi oynamaz, uzun süreli sakatlıklar geçirirse bu Fenerbahçe ilk üçe giremez. Kim ne derse desin Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu hatta o beğenmediğimiz alkolik ve nikotinman Max Kruse'nin bırakın yerini tutmayı yanına yaklaşacak bir oyuncu yok.

  • 5
  • 9
Ahmet Çakar'dan maçın ardından çarpıcı yorum! Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez

Oyuncular çok sıradan, yukarıda da belirttiğim gibi eğer Sosa bazı maçları bireysel yeteneğiyle almaz ya da sakatlıklar nedeniyle git gel yaşarsa Fenerbahçe son derece sıradan bir takım olur.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör