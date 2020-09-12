Ahmet Çakar'dan maçın ardından çarpıcı yorum! "Bu Fenerbahçe ilk 3'e giremez"

Türkçemizde mükemmel bir benzetme ya da deyim vardır. "Şeytan ayrıntıda gizlidir" diye. 40 senedir futbolun içerisindeyim bunun yarıdan fazlası hakemlik yapmakla geçti. Maçın son dakikasında olan penaltıyı asla bir insan vermedi. O penaltıyı bilinçaltında olan şeytan verdi! Türk hakemleri cin gibidir. Hatta daha ağır konuşuyorum: Rüzgar gülü gibidir. Gelen MHK, giden MHK, söylentiler vıdı vıdılar..