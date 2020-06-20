Fenerbahçe'den flaş Max Kruse hamlesi! Ayrılığının ardından...

KRUSE'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Alman yıldız, "Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve buraya, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım" diye konuştu.