20 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den flaş Max Kruse hamlesi! Ayrılığının ardından...

Fenerbahçe'nin sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesini tek taraflı feshederek camiayı şaşkına uğratan Max Kruse ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Alman futbolcunun ayrılığının ardından flaş bir karara imza attı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 19:26
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Fenerbahçe'den flaş Max Kruse hamlesi! Ayrılığının ardından...

Fenerbahçe'nin sezon başında takıma kattığı Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshederek büyük bir sürprize imza atmıştı.

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Fenerbahçe'den flaş Max Kruse hamlesi! Ayrılığının ardından...

Olayın şokunu yaşayan Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yaparak bu fesihin 'Mesnetsiz' olduğunu ifade etmişti.

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Fenerbahçe'den flaş Max Kruse hamlesi! Ayrılığının ardından...

Yapılan açıklamada Fenerbahçe kulübünün Max Kruse'ye borcu olmadığı belirtilirken, "FIFA ve TFF sirkülerli ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir" ifadelerine yer verilmişti.

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Fenerbahçe'den flaş Max Kruse hamlesi! Ayrılığının ardından...

KRUSE'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Alman yıldız, "Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve buraya, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım" diye konuştu.

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Fenerbahçe'den flaş Max Kruse hamlesi! Ayrılığının ardından...

"ŞUBAT 2020'DEN BU YANA..."

Sözleşmesini feshetme nedeninden de bahseden Alman futbolcu, "Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. İstanbul Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmemi, 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı.

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