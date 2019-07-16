Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Jailson ve Eljif'i satmak isteyen Fenerbahçe, bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşmasına varılan Ndiaye'nin kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 17:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





