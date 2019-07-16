16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Jailson ve Eljif'i satmak isteyen Fenerbahçe, bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşmasına varılan Ndiaye'nin kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 17:53
  • 1
  • 10
Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi...

  • 2
  • 10
Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...

Mehmet Topal'ın ayrılığının ardından Eljif ve Jailson'un da satılması gündemde olan Fenerbahçe'de, bu bölgeye Emre Belözoğlu transfer edilmişti.

  • 3
  • 10
Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...

Oluşacak boşluğa kalitesi tartışılmayacak bir ismi daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre Gustavo ve Fejsa isimleri meşgul etmişti.

  • 4
  • 10
Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...

Ersun Yanal, Fejsa ismini sakatlık probleminden dolayı veto ederken, Gustavo transferi de Marsilya'nın 9 milyon Euro istemesinin ardından çözüme kavuşamamıştı.

  • 5
  • 10
Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de bir diğer transferi gündeme gelen isim de eski Galatasaraylı Ndiaye'ydi...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör