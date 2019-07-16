16 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Stoke City'den flaş Ndiaye açıklaması! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Jailson ve Eljif'i satmak isteyen Fenerbahçe, bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşmasına varılan Ndiaye'nin kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 17:53
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"