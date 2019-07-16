16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Garry Rodrigues yedek kalabilir...

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, dış basınında dikkatini çekti. Almanya'nın önde gelen gazetelerinde Bild'de çıkan habere göre sarı-lacivertliler bir transferi daha bitirmek üzere... Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, bir diğer yeni transfer Garry Rodrigues'i yedek bırakabilir. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 14:00
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Garry Rodrigues yedek kalabilir...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Garry Rodrigues yedek kalabilir...

Transferin en hızlı takımı konumundaki Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmek üzere...

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Garry Rodrigues yedek kalabilir...

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler takımı baştan sona yenilerken alternatifli bir kadro oluşturuyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Garry Rodrigues yedek kalabilir...

Teknik direktör Ersun Yanal, kanatlarda Rodrigues ve Moses'ı düşünürken bu ikili ile rekabet edebilecek düzeyde iki isim istemişti.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Garry Rodrigues yedek kalabilir...

Sarı-lacivertli yöneticiler bu doğrultuda Türkiye'den Deniz Türüç'e teklif götürmüş ve prensip anlaşması sağlanmıştı.

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