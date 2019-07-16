Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Garry Rodrigues yedek kalabilir...

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, dış basınında dikkatini çekti. Almanya'nın önde gelen gazetelerinde Bild'de çıkan habere göre sarı-lacivertliler bir transferi daha bitirmek üzere... Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, bir diğer yeni transfer Garry Rodrigues'i yedek bırakabilir. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





