16 Şubat 2020, Pazar
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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Spor yazarları Erman Toroğlu, Emre Bol, Dr. Gürkan Kubilay ve Reha Kapsal karşılaşmayı değerlendirdi. Bol, Ersun Yanal eleştirisinde bulunurken, Dr. Gürkan Kubilay ise sarı-lacivertli takım için "En kötü Fenerbahçe" yorumunu yaptı. İşte spor yazarlarının MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı yorumları...
Giriş Tarihi: 16.02.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 09:59
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