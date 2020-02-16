16 Şubat 2020, Pazar

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Spor yazarları Erman Toroğlu, Emre Bol, Dr. Gürkan Kubilay ve Reha Kapsal karşılaşmayı değerlendirdi. Bol, Ersun Yanal eleştirisinde bulunurken, Dr. Gürkan Kubilay ise sarı-lacivertli takım için "En kötü Fenerbahçe" yorumunu yaptı. İşte spor yazarlarının MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı yorumları...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 09:59
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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ALIN SİZE YANAL! - EMRE BOL

Zengin babayı hayırsız evlat, Memur kocayı süslü avrat, Fakiri de kuru inat bitirirmiş" diye bir söz vardır. Ben bu sözü birazcık değiştirdim, "Fenerbahçe teknik direktörünü saçma inat bitirir." Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la şampiyonluğa gidemeyeceğini haftalar önce söylemiştim. Zaman ne yazık ki beni haklı çıkarıyor.

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

''F.BAHÇE'DE ANCAK KONDİSYONERLİK YAPABİLİR''
Takıma sadece güç, kuvvet, dayanıklılık yüklemesi yaparak şampiyon olamazsın. Nerede taktik, nerede akıl? Yanal iyi bir antrenördür ama kariyeri boyunca asla iyi bir taktisyen olamadı. Fenerbahçe'de de ancak kondisyonerlik yapabilir. Hazır takımı alıp şampiyon olmak kolay tabi!

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hasan Ali iyileşmiş 3 haftadır görev bekliyor, Jailson yaptığı hatalarla aslında, "Beni stoper oynatma artık" diyor. Yönetim bu kadar sıkıntının arasında gitmiş sana Falette'yi almış. Lig bitecek adamı hala göremedik. Ya A.Gücü karşısında Fenerbahçe'nin elle tutulur pozisyonu yok pozisyonu!

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Elindeki kadroyu kullanmaktan aciz Ersun Yanal, "Ben yaptım oldu" diyerek Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Yazıktır, günahtır. Geçte olsa Dirar'ı sağ öne aldın neden Hasan Ali'yi tercih etmedin? Sol beke geçen Deniz yüzünden Fenerbahçe'nin sol kanadı yol geçen hanı oldu. Gelen geçen Deniz'in belinden su aldı! Ama ne Jailson'a ne de Deniz'e kızıyorum. Kızgınlığım bu kara düzene! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı belli değil. A.Gücü takımını ve taraftarını tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar savaştılar.

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son sözüm sosyal medyada Ersun Yanal'ın gelmesi için yırtınan bazı taraftarlara... Alın size Ersun Yanal!

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