Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı

Uzuuun bir zaman sonra rahat bir Fenerbahçe maçı izledik. Sahi bu kadar rahat bir maçı en son ne zaman izlediniz? Erol Bulut'a haftalardır B planı olması gerektiğini söylüyorum. Sadece kanat ortalarıyla sonuca gitmeye çalışmak, rakibin işini kolaylaştırıyor. Oysa adeta yıldızlar topluluğu olan takımın bundan fazlasını yapabilecek bir oyuncu grubu var.