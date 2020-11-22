22 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Spor yazarları, 6 gollü karşılaşmayı çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:05
ABONE OL
  • 1
  • 18
Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı

EMRE BOL - MEVSİM FENERBAHÇE!

Bak Fenerbahçeli güzel kardeşim... Perotti'nin pozisyonu kesinlikle penaltı değil. Koskoca camiayı, "Fenerbahçe yalandan penaltılarla maç kazanıyor" diye töhmet altına alırlar, anlamazsın. Oysa senin takımının hakeme ihtiyacı yoktur. Gerekirse, "döve döve" yener rakibini... Ama algıyı başka yöne çekerler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı

Uzuuun bir zaman sonra rahat bir Fenerbahçe maçı izledik. Sahi bu kadar rahat bir maçı en son ne zaman izlediniz? Erol Bulut'a haftalardır B planı olması gerektiğini söylüyorum. Sadece kanat ortalarıyla sonuca gitmeye çalışmak, rakibin işini kolaylaştırıyor. Oysa adeta yıldızlar topluluğu olan takımın bundan fazlasını yapabilecek bir oyuncu grubu var.

  • 3
  • 18
Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı

Özellikle uzak şutlarla... Mert Hakan işte aynı böyle bir pozisyonda golü yaptı. Caner'in yokluğunda ceza sahasına atılan orta istatistiği düşmüştür ama atılan gol sayısı çoğaldı. Bunun bir anlamı var. Yapılan her orta gol olmuyor.

  • 4
  • 18
Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı

Serseri ortalardansa, "sonuç alacak şutlar" evladır. Lemos'un sol ayakla, sağ bek oynadığı ve bence fena da oynamadığı karşılaşmada Kadronun ne kadar geniş olduğunun bir kez daha farkına vardık. Bak Erol hoca; bu takımı kimseyi yanaştırmadan şampiyon yapmalısın. En ufak bir tereddüte fırsat vermeden... Ali Koç Kasım ayına kadar süre istemişti senin için; kasım bitiyor. Artık mevsim Fenerbahçe olsun.

  • 5
  • 18
Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı

REHA KAPSAL - HANGİSİ!

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında oyunun bazı bölümleri haricinde sahadaki oyuncu kalitesi üstünlüğüyle, rakip yarı alan ve ceza sahası içinde problemi çözen oyuncu profilleriyle farklı galip gelmesini bildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör