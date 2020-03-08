08 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Denizli ekibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramazken, Kadıköy'de oynanan mücadelede sürpriz bir detay dikkat çekti. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in takımın başında yer alan antrenör Zeki Murat Göle ve Emre Belözoğlu ile nasıl iletişime geçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2020 13:10
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Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

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Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...

DENİZ TÜRÜÇ ŞANSSIZLIĞI
Sarı-lacivertli takımda Deniz Türüç maç kadrosunda yer alamadı. Tecrübeli oyuncunun bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için kadroya alınmadığı aktarıldı.

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Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...

BÜLENT UYGUN BU KEZ FARKLI
Sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başında iken Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Bülent Uygun; bu sefer Denizlispor'la rakip oldu.Fenerbahçe'nin aynı zamanda eski futbolcusu ve gol kralı olan Uygun; sezonun ilk yarısında Kayserispor'la 1-0 galip gelmişti.Şimdi Denizlispor'la Kadıköy'e gelen Bülent Uygun; stada girer girmez ilk olarak Zeki Murat Göle ile konuştu ve başarı diledi.

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Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...

MÜZİK YAYINI YOK
Kadıköy'de İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için saygıda bulunuldu. Statta maç öncesinde müzik yayını yapılmadı.Ayrıca tribünde de Türk bayrakları açıldı.

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Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...

YERİNDE DURAMADI
Maçın ilk düdüğünden itibaren antrenör Zeki Murat Göle bir an olsun yerine oturmadı. Hep ayakta olan ve sürekli takımına talimatlar veren Göle, çok heyecanlıydı.

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