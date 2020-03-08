Fenerbahçe - Denizlispor maçında şaşırtan detay! Volkan Demirel...

BÜLENT UYGUN BU KEZ FARKLI

Sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başında iken Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Bülent Uygun; bu sefer Denizlispor'la rakip oldu.Fenerbahçe'nin aynı zamanda eski futbolcusu ve gol kralı olan Uygun; sezonun ilk yarısında Kayserispor'la 1-0 galip gelmişti.Şimdi Denizlispor'la Kadıköy'e gelen Bülent Uygun; stada girer girmez ilk olarak Zeki Murat Göle ile konuştu ve başarı diledi.