13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Avrupa sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşmayı Yiğidolar 2-1 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu maç için çarpıcı ifadeler kullanırken, bir ismi ise eleştirdi.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 10:21
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Spor yazarları Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - PENALTIYI YEDİ

Üst üste 2 maç seyrettik. 4 takım içinde en kötüsü Galatasaray. Ankaragücü çatır çatır mücadele ediyor. Son ana kadar da edecekler. Zaten Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ankaragücü'nü Başakşehir'e haftalar önce kurban ettiler. Birine "Sen düş öl" dediler, diğerine de "Sen şampiyon ol" dediler. Yani köşe başı bir maçtı.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Dün gece bir köşe başı maçı da Fenerbahçe yaşadı. Sivasspor'u yenseler, yarın yurt dışından Trabzonspor'a gelecek kararla Şampiyonlar Ligi ihtimali açılacak 3. olan takıma. Sivasspor bu yoldaki en tehlikeli rakibini İstanbul'da saf dışı bıraktı.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Sivas fizik olarak iyi bir takım. Oyun şekilleri de belli. İyi defans yapıp çabuk öne çıkıyorlar. Birbirlerini tanıyan oyuncuları var. Enerjilerini boşa harcamıyorlar. Bir gol yediler, yüzde 100 kaleci hatası. Maç 90 dakika keyifli oynandı. Bu şartlarda iyi bir mücadele oldu.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Sivasspor'un kazandığı penaltı bence doğru. Ozan'ın ayağı Sivassporlu futbolcunun ayağı havadayken geliyor.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

"HAKEMİN HATALI KARARLARI VARDI"

Yalnız Muriç'in pozisyonu var, o enteresan. Hakem takdir hakkını 'devam'dan yana kullandı. Ama Sivaslı oyuncunun Muriç'e kalça ile bir hareketi var, top oyunda. Sivaslı vuruyor, top oyunda kalıyor. Hakemin hatalı kararları vardı.

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