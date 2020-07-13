13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-1 kazandı ve bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin üçüncülük şansı kalmadı. Yiğidolar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Fenerbahçe ile anılan Mert Hakan Yandaş, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Emre Belözoğlu'nun yanına gitti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 09:44
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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 32'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, 3'üncülük şansını da kaybetmiş oldu.

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu...

Kanarya'da 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi ve Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak rekor kırdı.

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu...

Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

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