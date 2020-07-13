Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken o kare! Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-1 kazandı ve bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin üçüncülük şansı kalmadı. Yiğidolar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Fenerbahçe ile anılan Mert Hakan Yandaş, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Emre Belözoğlu'nun yanına gitti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 09:44 ABONE OL