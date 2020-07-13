Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! "Ömer Faruk Beyaz'a pas atmıyorlar"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşırken, Ömer Faruk Beyaz sarı-lacivertli takımda Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu. Genç ismin istekli olması dikkatleri çekerken, sosyal medyada oyuncuya pas vermeyenlere yönelik büyük bir tepki geldi. İşte o yorumlar ve tepki gösterilen futbolcu...

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 11:45 ABONE OL