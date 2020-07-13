13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! "Ömer Faruk Beyaz'a pas atmıyorlar"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşırken, Ömer Faruk Beyaz sarı-lacivertli takımda Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu. Genç ismin istekli olması dikkatleri çekerken, sosyal medyada oyuncuya pas vermeyenlere yönelik büyük bir tepki geldi. İşte o yorumlar ve tepki gösterilen futbolcu...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 11:45
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Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk Beyaz'a pas atmıyorlar

Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbolseverler dün tarihi ana tanıklık etti.

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Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk Beyaz'a pas atmıyorlar

Teknik sorumlu Karapınar, sarı-lacivertli camianın büyük umut beslediği 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a ilk 11'de görev verdi.

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Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk Beyaz'a pas atmıyorlar

ÖMER FARUK TARİHE GEÇTİ
16 yıl 317 günlük olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.

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Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk Beyaz'a pas atmıyorlar

'EN GENÇ OYUNCU' ÜNVANI EMRE DEMİR'İN
Süper Lig tarihinde ise en genç oyuncu 15 yaşındaki Emre Demir oldu. Ayrıca Fenerbahçe ilk 11'inde Sivasspor'a karşı altyapıdan yetişip oynayan tek isim Ömer Faruk idi.

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Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk Beyaz'a pas atmıyorlar

Ömer Faruk'un ilk 11'de forma giymesi, Fenerbahçeli taraftarları mutlu etti. Taraftarlar sosyal medyada genç yeteneğe 'bilerek' pas vermedikleri gerekçesiyle bazı sarı-lacivertli oyuncuları suçladı. İşte o yorumlar...

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