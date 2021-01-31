31 Ocak 2021, Pazar

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Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atana Fenerbahçe'de yükseliş sürmeye devam ediyor. Spor yazarları bu önemli karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...


Giriş Tarihi: 31.01.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 08:19
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Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - GÖZLEMCİ!

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında iyi oynayıp farklı kazandıktan sonra "Rizespor maçında da bu performansı devam ettirecek mi?" diye soru işaretleri vardı. Zeminler aynı değildi. Rizespor maçında zeminin kötü ve ağır oluşu, ister istemez sarı-lacivertlilerinin oyununu etkiledi. Ama yalnız zeminin kötülüğünden bahsedip, Fenerbahçe'nin diğer eksikliklerini göz ardı etmemek lazım.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Oyunun ilk devresinde Fenerbahçe hemen hemen hiç pozisyon vermezken bir gol bulup, iki tane de gol kaçırdı. Buradaki temel oyun eksikliği, savunmada Caner'in, Szalai gibi sol ayağı kuvvetli, top tekniği iyi bir oyuncunun yanına gelip oyunu kurmaya çalışmaması gerekirdi. Daha fazla önde, derinlikte ve genişlikte top istemesi lazımdı.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Burada da ikili oyunları deneyip, daha birebir topla driplingle adam eksiltip hareketli ortalar deneyebilirdi. Çünkü rakip Rizespor topu Fenerbahçe'ye bırakıp, kendi yarı alanında sarı-lacivertlileri set hücumuna iten bir oyun anlayışıyla oynadı. Burada tabii ki yeri geldiğinde sol çizgide Samatta ve Thiam'la ikili oyunları tamamlayamayan iki oyuncu olduğundan gerekli hücum katkısını da sağlayamadılar.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Aynı şekilde Nazım ve Valencia ikilisi de hem teknik becerileri, hem de orta kaliteleri yüksek olmadığından ikili oyunlarda birbirlerine alan da açamadılar.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Valencia güzel bir gol attı. Buna rağmen çizgi oyuncusu olarak yeterliliği tartışılır. Dar alan becerisi ve tekniği yok. Oyun bilgisi de zayıf. Samatta da aynı şekilde. Bir tek zaman zaman performans veren Thiam, hücumda etkisini hissettiriyor.

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