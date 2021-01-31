Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Burada da ikili oyunları deneyip, daha birebir topla driplingle adam eksiltip hareketli ortalar deneyebilirdi. Çünkü rakip Rizespor topu Fenerbahçe'ye bırakıp, kendi yarı alanında sarı-lacivertlileri set hücumuna iten bir oyun anlayışıyla oynadı. Burada tabii ki yeri geldiğinde sol çizgide Samatta ve Thiam'la ikili oyunları tamamlayamayan iki oyuncu olduğundan gerekli hücum katkısını da sağlayamadılar.