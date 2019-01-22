Spor yazarları Bursaspor - Fenerbahçe maçını yazdı

Spor yazarları, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin durumunu köşelerinde yazdı... Erman Toroğlu: Kum torbası gibi dövdü! Korkaklıktan. İkinci yarı başlıyor. Yusuf Erdoğan giriyor, bir değişiklik daha… Bursa dalga dalga geliyor. Bu sefer Fenerbahçe'nin yerinde yeller esiyor. Şöyle tarif edebiliriz; İki boksör mücadele ediyorlar. Boksörün biri rakibi köşeye sıkıştırmış, Kum torbasına vurur gibi vuruyor. İkinci yarıdaki kum torbası Fenerbahçe, vuran Bursaspor. Ve Bursa tempoyu gittikçe artırıyor. Yani televizyon başında seyrederken gol bağıra bağıra 'Geliyorum' diyor. Nitekim geliyor. Hatta golün dakikası gecikiyor bile. Şu çok net; Beraberlik golü daha erken gelse Bursaspor bu maçı döndürür. O gözüküyor. O zaman Fenerbahçe'deki sıkıntı ne? Öncelikle fizik olarak sıkıntı var. Bursaspor 90 dakika boyunca tempoyu yükselterek maça devam ederken Fenerbahçeli oyuncular yokuş aşağı tempoyu düşürerek devam ediyorlar. O zaman sıkıntı gözüküyor. Takımın içindeki oyuncuların kalitesi de belli. O zaman şu var; Kestirmeden söyleyelim… Yarın Fenerbahçe düşme hattından çıkmazsa eğer çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü herkes diyordu ki Fenerbahçe ikinci yarıya iyi transferler yapacak girecek. Tamam Fenerbahçe transferler yaparak girecek de rakiplerinin eli armut mu topluyor. İşte Çaykur Rizespor… 'Şampiyon olur' denilen Kasımpaşa'yı İstanbul'da yendi. Aldığı 3 puan değil, bence 6 puandı. Yarın Ankaragücü de bir 'ihtilal' (!) yapıp toparlanırsa 5 maç sonra tehlike çanları çalmaya başlar. Ve bu öyle bir iştir ki, o psikoza girersen boş kale yerine topu taca atarsın, topu kurtarayım derken ayağının altından kaçar gol olur. Yani tabiri caizse muhallebi yerken dişini kırarsın. Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. Dün maça çıkan kadroların yaş ortalamaları Bursaspor 27, Fenerbahçe 31… 4 yaş futbol için bayağı büyük bir rakamdır. Şu gözüküyor ki önümüzdeki 3-4 yılda bu yaşa 24'lere, 23'lere indirecek herhalde. Fenerbahçe ne yapar onu bilemeyiz. DIAGNE'YE BAK SEN! Ahmet Çakar: Ofsayt yok gol var / Sabah Bir organize atak, oyunun yönünü değiştirme, bilinçli oynama... Bunların hiçbirisi yok. Fenerbahçe U-21 takımını çıkartsak belki Bursaspor'a yenilirdi ama daha organize oynardı. İlk yarıda atılan gol dışında Bursa da Fenerbahçe de hiçbir şey yapmadı. İkinci yarıda gelen değişiklikler oyunu bir anda Bursaspor'un lehine değiştiriverdi. Solda Yusuf Erdoğan, sağda ise Lima birden Bursaspor'un ofansif gücünü artırıverdi. Çok gol kaçırdılar.