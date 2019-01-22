23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 17 puan toplayan Fenerbahçe'de yine hüsran havası hakim. 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olarak göreve başlayan Ali Koç'un o tarihten beri yüzü hiç gülmedi. İşte o anlaran bazı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 22.01.2019 09:54
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Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

Görevde bulunduğu 8 ay içerisinde 3. defa hoca değiştiren Ali Koç takımı düşme hattından bir türlü kurtaramadı.

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Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir değişim bekleyen Fenerbahçeliler, Bursaspor karşısında yine hüsran yaşadı.

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Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

Soldado'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler 5 haftanın ardından galip gelecekti ki 90'da yıkıldı.

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Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

Aytaç Kara'nın golüne en gel olamayan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 2 puan bıraktı ve haftayı 15. sırada tamamladı.

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Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

ALİ KOÇ YİNE ÜZGÜN

Son dakika golüyle Fenerbahçe taraftarı gibi Ali Koç da büyük üzüntü yaşadı.

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