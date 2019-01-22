Her hafta aynı hayal kırıklığı! 8 ay böyle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 17 puan toplayan Fenerbahçe'de yine hüsran havası hakim. 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olarak göreve başlayan Ali Koç'un o tarihten beri yüzü hiç gülmedi. İşte o anlaran bazı fotoğraflar...