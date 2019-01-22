23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Moses şoku!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de anlaşma sağlandığı iddia edilen Chelsea'li yıldız Moses için flaş bir iddia gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 07:51
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Fenerbahçeye Moses şoku!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Moses transferinde sona geldiği biliniyordu.

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Fenerbahçeye Moses şoku!

Sarı lacivertli taraftarın gözü KAP'a yapılacak olası açıklamadaydı.

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Fenerbahçeye Moses şoku!

Fenerbahçe yönetimi uzun süredir gündeminde olan Victor Moses konusunda mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçeye Moses şoku!

Sıkı pazarlıklar sonucu Fenerbahçe, hem Nijeryalı yıldız ile hem de kulübü Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçeye Moses şoku!

Ancak Moses transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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