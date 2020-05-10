Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezon kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen birçok isimler yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada gitmek istediği takımı açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 17:45 ABONE OL