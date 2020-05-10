10 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezon kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen birçok isimler yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada gitmek istediği takımı açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 17:45
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ligler askıya alınırken, 12 Haziran'da yeniden başlayacak maçlar için gruplar halinde çalışmalaya başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı

Sezonun sona ermesiyle birlikte kaptan Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirecek olan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü takımın başına getirdikten sonra takviye çalışmalarını hızlandıracak.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı

Transferde ilk somut adımı atan ve Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan yönetimin, iç transferde de radikal kararlar alması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı

Bu doğrultuda birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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