21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Mehmet Topal patlaması

Mehmet Topal, Zenit deplasmanında attığı harika golün ardından sosyal medyada adeta çılgınlık yaşandı.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 22:19
  • 1
  • 19
Sosyal medyada Mehmet Topal patlaması
  • 2
  • 19
Sosyal medyada Mehmet Topal patlaması
  • 3
  • 19
Sosyal medyada Mehmet Topal patlaması
  • 4
  • 19
Sosyal medyada Mehmet Topal patlaması
  • 5
  • 19
Sosyal medyada Mehmet Topal patlaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör