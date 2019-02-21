22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Rusya'da skandal pankart!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit'e konuk olan Fenerbahçe için Rus tribünleri şok bir pankart açtı.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 10:23
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Rusya'da skandal pankart!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'e konuk oldu. Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde skandal bir koreografi hazırladı.

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Rusya'da skandal pankart!

Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi. Sar-lacivertli taraftarlar bu görüntüyü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

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Rusya'da skandal pankart!

"Doğuya gidiyoruz"

Zenit taraftarları, pankartın altına Rusça "Doğuya gidiyoruz" notu düşerek 2019 UEFA Avrupa Ligi Finali'nin oynanacağı Bakü'ye göndermede bulundu.

İşte maçtan kareler...

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Rusya'da skandal pankart!
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Rusya'da skandal pankart!
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