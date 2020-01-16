16 Ocak 2020, Perşembe

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Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...

Fenerbahçe, Sportif direktör Damien Comolli ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Resmi siteden yapılan duyuruda "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi. Ses getiren ayrılık sonrası taraftarlar sosyal medyada birçok yorumda bulundu. İşte istifa sonrası Comolli'nin yerine önerilen isim....

Giriş Tarihi: 16.01.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 13:36
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Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...

Fenerbahçe'de Comolli ayrılığı sonrası yankılar sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar birçok paylaşımda bulunurken Fenerbahçe Kulübü eski tercümanından da flaş bir yorum buldu.

İşte sosyal medyada Comolli tepkileri....

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Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...
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Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...
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Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...
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Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...
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