Sosyal medya yıkıldı! İşte Comolli'nin yerine önerilen isim...

Fenerbahçe, Sportif direktör Damien Comolli ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Resmi siteden yapılan duyuruda "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi. Ses getiren ayrılık sonrası taraftarlar sosyal medyada birçok yorumda bulundu. İşte istifa sonrası Comolli'nin yerine önerilen isim....