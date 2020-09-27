Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde şaşırtan detay! Altay Bayındır...

Dev derbide, performansı en çok merak edilen mevkilerin başında kaleciler geliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'nin artık '1' numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi. Ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor.