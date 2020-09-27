27 Eylül 2020, Pazar

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde şaşırtan detay! Altay Bayındır...

Süper Lig'in 3. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray sahasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın da istatistikleri merak edilirken, şaşırtan Altay Bayındır detayı ortaya çıktı. İşte o detay...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 13:53
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde şaşırtan detay! Altay Bayındır...

Süper Lig'in 3. haftası kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Yükselen form grafiği ile dikkat çeken Galatasaray, derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde şaşırtan detay! Altay Bayındır...

Dev derbide, performansı en çok merak edilen mevkilerin başında kaleciler geliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'nin artık '1' numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi. Ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde şaşırtan detay! Altay Bayındır...

Milliyet'te yer alan habere göre Altay, 2 haftada topu oyuna sokmada yüzde 88'lik başarı elde etti. Fatih Öztürk'te ise bu rakam yüzde 67'de kaldı. Muslera oynarken bu rakam yüzde 85'leri buluyordu.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde şaşırtan detay! Altay Bayındır...

En merak edilen detay ise Altay'a henüz ceza sahası dışından şut gelmedi. Ligin en çok şut çeken takımı ise Galatasaray...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde şaşırtan detay! Altay Bayındır...

Fenerbahçe'nin 2 maçta gol ortalaması 1.0'da kaldı. Galatasaray iki haftada attığı 5 golle maç başına 2.5'luk gol ortalaması yakaladı.

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