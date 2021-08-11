11 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Sörloth'u beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçla giriş yapacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Min-Jae Kim ile anlaşma sağlayan Kanarya, Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Boşnak sol bek oyuncusu Sead Kolasinac için de girişimlerini sürdürürken, forvet takviyesi için de düğmeye basıldı. Adı sık sık RB Leipzig forması giyen ve 2019/2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth ile anılan sarı-lacivertliler, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.08.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 11:41
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Sörloth’u beklerken...

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın yönteminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Sörloth’u beklerken...

Yeni sezon öncesi kadrosunu Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak takviyeleriyle güçlendiren sarı-lacivertlilerin bir numaralı gündemiyse forvet transferi...

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Sörloth’u beklerken...

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamladığı geçtiğimiz sezonda kadrosuna kattığı Kemal Ademi'yi Khimki'yi gönderen sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Mame Thiam'ı kadro dışı bıraktı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Sörloth’u beklerken...

Sezonun sona ermesiyle birlikte Papiss Cisse ile de yollarını ayıran Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta'yı da elde çıkarmak istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Sörloth’u beklerken...

2020/2021 sezonuna kadrosunda yer alan golcülerden istediği katkıyı alamayan ve bu bölgeye ilk olarak geçtiğimiz sezonu Bundesliga II'de Darmstadt 98 formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'u transfer eden yönetim, forvet hattına bir takviye daha yapmayı amaçlıyor.

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