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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Sörloth'u beklerken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçla giriş yapacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Min-Jae Kim ile anlaşma sağlayan Kanarya, Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Boşnak sol bek oyuncusu Sead Kolasinac için de girişimlerini sürdürürken, forvet takviyesi için de düğmeye basıldı. Adı sık sık RB Leipzig forması giyen ve 2019/2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth ile anılan sarı-lacivertliler, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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