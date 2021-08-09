Son dakika transfer haberi: O golcüde karar kılındı! Fenerbahçe'ye dev forvet

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertliler, forvet bölgesine takviye yapma hedefinde. Yaz transfer dönemi boyunca birçok santrfor ile görüşme halinde olan yönetim, son kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin ilk sıradaki golcü hedefi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 09.08.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 11:34 ABONE OL