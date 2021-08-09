09 Ağustos 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: O golcüde karar kılındı! Fenerbahçe'ye dev forvet

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertliler, forvet bölgesine takviye yapma hedefinde. Yaz transfer dönemi boyunca birçok santrfor ile görüşme halinde olan yönetim, son kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin ilk sıradaki golcü hedefi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.08.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 11:34
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Son dakika transfer haberi: O golcüde karar kılındı! Fenerbahçe’ye dev forvet

Fenerbahçe'de, çok tartışılan forvet transferi yerini mutlu sona bırakıyor. Sarı lacivertliler, uzun süren görüşmelerin ve temasların ardından son kararını verdi ve o golcü için pazarlıklara başladı.

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Son dakika transfer haberi: O golcüde karar kılındı! Fenerbahçe’ye dev forvet

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, gitmesi ve kalması gereken oyuncuların listesini yönetime sundu.

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Son dakika transfer haberi: O golcüde karar kılındı! Fenerbahçe’ye dev forvet

Yönetim ise bu doğrultuda görüşmeleri yapmaya devam ediyor. Pereira, hazırlık maçları sonrasında 'net bir golcü' isteğini yinelerken, listede olan isimlerle pazarlıklar yapılmaya devam ediliyordu.

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Son dakika transfer haberi: O golcüde karar kılındı! Fenerbahçe’ye dev forvet

Kanarya, özellikle forvet transferinde ince eleyip sık dokuyor. Geçen sezon Samatta Thiam ve Ademi'den dili yanan sarı lacivertliler, bu sezon tartışma yaratmayacak bir santrforu kadrosuna katma peşinde.

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Son dakika transfer haberi: O golcüde karar kılındı! Fenerbahçe’ye dev forvet

CARLOS VINICIUS'TA KARAR KILINDI!

Fenerbahçe scoutları, birçok oyuncunun görüntülerini izledikten sonra Benfica'nın golcüsü Carlos Vinícius'ta karar kıldı. Teknik Direktör Pereira'dan da onay çıktı.

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