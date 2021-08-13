13 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir Asyalı daha! Liverpool'un yıldızı...

Sezonun ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, forvet ve sol kanat transferleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu doğrultuda; listesini belirleyen Kanarya, Liverpool'un yıldız kanat oyuncusunu gündemine aldı. İşte Teknik Direktör Vitor Pereira'nın da kadrosunda görmek istediği o yıldız futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.08.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 13:10
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye bir Asyalı daha! Liverpool’un yıldızı...

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak olan ilk hafta maçına hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim de bir yandan transfer girişimlerine devam ediyor. Yönetim, geçtiğimiz sezon eksiliği yaşanan sol kanat bölgesi için önemli bir yıldızla temaslara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye bir Asyalı daha! Liverpool’un yıldızı...

Yeni sezon öncesi oynadığı tüm hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Pereira yönetiminde iyi sinyaller verdi. Portekizli teknik adam, takımın aldığı sonuçlara rağmen eksik bölgelere takviye istedi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye bir Asyalı daha! Liverpool’un yıldızı...

Deneyimli hoca, 'sol tarafa mutlaka oyuncu almalıyız' raporunu sundu. Başkan Ali Koç ve yönetimi de bu talebe 'olur' yanıtı verdi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye bir Asyalı daha! Liverpool’un yıldızı...

Araştırmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşme halinde olsa da net bir futbolcu üzerinde karar kılamamıştı. Ancak sarı lacivertlilerin gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye bir Asyalı daha! Liverpool’un yıldızı...

HEDEF TAKUMI MINAMINO!

Savunma oyuncusu Kim Min-Jae ile anlaşan ve resmi imzaların atılması an meselesi olan Fenerbahçe'de, bir Asyalı yıldız daha kadroya katılmak için temaslara başladı.

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