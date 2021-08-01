Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvet bombası! İşte Vitor Pereira'nın istediği 3 yıldız

Şampiyonluk hasretini dindirip taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, şimdiye kadar 2 transfer yaparken son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, forvet takviyelerine ise hız verdi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 01.08.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 12:23 ABONE OL