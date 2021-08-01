01 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvet bombası! İşte Vitor Pereira'nın istediği 3 yıldız

Şampiyonluk hasretini dindirip taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, şimdiye kadar 2 transfer yaparken son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, forvet takviyelerine ise hız verdi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.08.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 12:23
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvet bombası! İşte Vitor Pereira'nın istediği 3 yıldız

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvet bombası! İşte Vitor Pereira'nın istediği 3 yıldız

Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkarken bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarına umut verdi. Son olarak Kanarya Greuther Fürth'ü 3-2'lik skorla geçti.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvet bombası! İşte Vitor Pereira'nın istediği 3 yıldız

Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Samatta için 6 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvet bombası! İşte Vitor Pereira'nın istediği 3 yıldız

Takımdaki harcama limiti ve oyuncu giderlerini de düşünen Kanarya, bonservisleri elinde olan Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı da renklerine bağladı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den forvet bombası! İşte Vitor Pereira'nın istediği 3 yıldız

Sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Papiss Cisse ile yenilemeyen sarı-lacivertli takım; Michael Frey, Harun Tekin ve Deniz Türüç'le de yollarını ayırdı.

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